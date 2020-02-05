Украина не попала в сотню самых дорогих стран мира

В рейтинге самых дорогих для проживания стран мира, который составляется журналом CEOWORLD, Украина заняла 107 место среди 132 позиций, в то время как самым дорогим государством среди других признана Швейцария. Упомянутый индекс учитывает основные экономические показатели, такие как индекс потребительских цен, стоимость проживания, услуги такси и других видов транспорта, цены в ресторанах, стоимость одежды и обуви и др.

«Швейцария официально является самым дорогим для проживания государством, согласно докладу журнала CEOWORLD. Вообще европейские страны заметны в перечне самых дорогих стран — среди 20 первых в позиций 9 стран расположены в Европе, пять — в Азии, одна — в Северной Америке, две — на Карибах и одна — в Океании», — говорится в сообщении.

Второй самой дорогой страной является Норвегия, за ней следуют Исландия, Япония, Дания, Багамы, Люксембург, Израиль, Сингапур и Южная Корея.

Интересно, что США занимают только 20-ю позицию, и уступают такой стране как Бельгия (18-я позиция). «Традиционно» дорогая для жизни Великобритания находится на 27 месте, Саудовская Аравия — на 57-й позиции.

Украина, согласно рейтингу, находится на 107 позиции. Среди стран постсоветского пространства дороже живется гражданам Беларуси, Молдовы и России. Меньшие затраты, по сравнению с украинцами, имеют люди, проживающие в Армении, Казахстане, Азербайджане и Грузии.

Стоимость жизни существенно изменилась у «постсоветских» европейцев — Эстонии, Латвии и Литвы, которые занимают, соответственно, 50, 58 и 66 позиции рейтинга.

«На другой стороне спектра, среди наиболее доступных по стоимости проживания стран — Пакистан, за которым следуют Афганистан, Индия, Сирия, Узбекистан, Кыргызстан и Тунис», — говорится в публикации.