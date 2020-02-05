Милованов озвучил рецепт ускорения экономики

Рост ВВП Украины в 2019 году составил 3,3%, для более быстрых темпов экономического роста Кабмин, в частности, планирует привлечь 50 млрд долларов прямых иностранных инвестиций и войти в лучшую группу по индексу человеческого капитала.

Об этом сообщил в Facebook министр экономики Тимофей Милованов.

По его словам, ключевыми факторами, которые влияли на экономическую активность в 2019 году, были:

стабильно высокая инвестиционная активность;

рекордный урожай зерновых;

ослабление глобального спроса на фоне усиления торговых войн;

рост покупательной способности населения;

укрепление обменного курса гривны.

«Что нужно сделать, чтобы в последующие годы мы видели большие темпы экономического роста? Единственный путь — инвестиции в людей и производство», — подчеркнул министр.

Он отметил, что правительство планирует привлечь 50 млрд долларов прямых иностранных инвестиций и увеличить ежегодные объемы внутреннего инвестирования более чем в 2 раза (с ожидаемых в 2019 году 17% от ВВП до по крайней мере 23,5% в 2024 году).

Также планируют снизить износ основных фондов с 60,6 до 48,2% (приблизить к ЕС — 40%) и войти в лучшую группу по индексу человеческого капитала.

«Какие инициативы мы предлагаем для привлечения инвестиций?

Земельная реформа, либерализация рынка труда, приватизация, реформа государственных предприятий, капитальные инвестиции из бюджета, ГЧП/ концессии, инвестиционные няни, индустриальные парки, программы поддержки МСБ, продвижение экспорта, развитие транспортной инфраструктуры», — написал Милованов.

Кроме того, по его словам, нужно сохранить макроэкономическую стабильность.

Напомним, рост валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в 2019 году замедлился с 3,4% в 2018 году до 3,3%.

Ранее правительство обещало рост экономики на 40% за 5 лет.