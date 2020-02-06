«Слуга народа» проводит заседание фракции, на него прибыл Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл на заседание фракции «Слуга народа».

«Начинается заседание фракции», — написал народный депутат фракции «Слуга народа» Александр Качура в своем Телеграм-канале

Как передает «Интерфакс-Украина», на заседание прибыл президент Зеленский.

Заседание фракции проходит в конференц-зале в здании под куполом, однако журналистов охрана не пускает в коридор перед залом. Журналисты ожидают окончания заседания фракции в кулуарах.

Напомним, что сегодня депутаты должны рассмотреть закон о земле во втором, финальном чтении.