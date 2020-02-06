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Рада сегодня рассмотрит резонансный законопроект о рынке земли

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Рада сегодня рассмотрит резонансный законопроект о рынке земли

Верховная Рада планирует 6 февраля начать рассмотрение во втором чтении законопроекта о рынке земли.

Об этом говорится в повестке дня, обнародованной на сайте парламента.

Так, Комитет по вопросам аграрной и земельной политики при подготовке законопроекта № 2178-10 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения» получил более четырех тысяч поправок и предложений от народных депутатов.

Этот документ предусматривает, что покупать землю сельскохозяйственного назначения смогут только украинцы, но концентрация ее в одних руках составит до 10 тыс. га. При этом расчет за землю должен быть исключительно безналичный с проверкой происхождения средств. Также предлагается запретить покупать землю в 50-километровой зоне от границы и зафиксировать минимальную цену на земельный участок, причем банки смогут только брать землю в залог, тогда как часть средств от продажи земель государственной и коммунальной собственности пойдет на создание Фонда развития сельских территорий.

Рассмотрение поправок в законопроект о рынке земли запланировано как четвертый вопрос повестки дня. Накануне глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия прогнозировал, что в связи с началом рассмотрения поправок в «земельный» законопроект 6 февраля Рада может работать до трех-четырех часов ночи, а в целом процесс второго чтения этого документа может занять около двух парламентских недель .

В начале же заседания в четверг парламентарии собираются рассмотреть проект постановления № 0901-П «Об отмене решения Верховной Рады Украины от 16.01.2020 года о принятии во втором чтении и в целом как закон Украины проекта закона Украины „О среднем образовании“», внесенный членом фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Натальей Королевской. Принятый закон, прежде всего, гарантирует, что зачисление детей в начальную школу должно происходить без конкурсов, а само образовательное учреждение должно быть территориально доступным для учащихся независимо от их социального статуса или места рождения. Также закон определяет, что учителем может стать гражданин с любым образованием, а не только с педагогическим.

Далее запланировано включить в повестку дня и рассмотреть правительственный законопроект № 2571 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по отдельным вопросам функционирования банковской систем» и три альтернативных ему. Указанный документ предусматривает, в частности, запрет возвращать неплатежеспособныхые банки их бывшим владельцам.

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В пленарный четверг народные депутаты также намерены вернуться к работе над президентскими законопроектами о внесении изменений в Конституцию. Речь идет о проекте № 1015 «О внесении изменений в статью 93 Конституции Украины (о законодательной инициативе народа)», № 1016 «О внесении изменений в статьи 85 и 101 Конституции Украины (об уполномоченных Верховной Рады Украины)» и № 1027 «О внесении изменений в статью 81 Конституции Украины (относительно дополнительных оснований досрочного прекращения полномочий народного депутата Украины) ». Ранее Конституционный суд предоставил свои заключения относительно этих документов, которые отрицали их соответствие Основному закону или содержали определенные замечания.

Верховная Рада, рынок земли
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