В «Слуге народа» хотят сократить время рассмотрения земельного закона

Рассмотрение парламентом законопроекта № 2078 «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» может занять от трех до пяти пленарных недель, заявил первый заместитель главы фракции «Слуга народа» Александр Корниенко.

«Мы вчера посчитали приблизительно и вышло от трех до пяти пленарных недель. Мы последовательно заявляем, что нас не устраивает такой темп. Мы не можем в тех условиях, в которых сейчас находится Украина, позволить себе два-три месяца рассматривать один законопроект», — сказал Корниенко в пятницу журналистам в кулуарах парламента, передает Интерфакс-Украина.

Он добавил, что на следующей неделе необходимо будет вести дискуссию между фракциями о дальнейшем рассмотрении законопроекта № 2078 «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения».