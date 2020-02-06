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Маркарова представила нового главу Офиса финконтроля

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Маркарова представила нового главу Офиса финконтроля

Министр финансов Оксана Маркарова представила коллективу Офиса финансового контроля нового руководителя Игоря Буграка.

Об этом Маркарова сообщила на странице в Facebook.

«Сегодня представила Игоря Буграка, нового руководителя Офиса финансового контроля, который мы создаем на базе Государственной аудиторской службы», — написала Маркарова.

Она подчеркнула, что Офис финансового контроля не будет дублировать функции парламентского контроля, как было ранее, и после изменений будет настоящим европейским институтом, а не продолжением КРУlegacy.

«После возвращения Офиса под руководство Минфина перед нами стоит амбициозная и сложная задача — быстро реорганизоваться в небольшой, но очень институционально сильный орган, который сфокусируется на государственных компаниях и мониторинге публичных закупок и необходимой работе с правоохранительными органами и совместно с нашими коллегами из Счетной палаты будет их осуществлять в поиске эффективности и подотчетности, а не дублировать функции парламентского контроля», - заявила Маркарова.

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Как известно, правительство реорганизовало Государственную аудиторскую службу и создало на ее базе Офис финансового контроля — центральный орган исполнительной власти в форме инспекции, деятельность которого направляется и координируется Кабинетом Министров Украины через министра финансов Украины и который обеспечивает формирование и реализует государственную политику в сфере государственного финансового контроля. Решение о создании Офиса было принято Кабмином в декабре 2019 года.

24 января 2020 года Кабмин назначил Игоря Буграка председателем Государственной аудиторской службы Украины. До этого Буграк занимал должность директора департамента гармонизации внутреннего финансового контроля Минфина.

Оксана Маркарова, Офис финансового контроля, Игорь Бургак
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