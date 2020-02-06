В Deutsche Bahn уверяют, что не будут управлять Укрзализныцей

Немецкая компания Deutsche Bahn, крупнейший железнодорожный концерн Европы, готова как можно скорее начать сотрудничество с украинским железнодорожным перевозчиком, помогая советами.

Об этом в интервью Deutsche Welle рассказал член правления по вопросам инфраструктуры Deutsche Bahn Рональд Пофалла, который был одним из тех, кто поставил 5 февраля в Киеве свою подпись под Меморандумом о взаимопонимании между АО «Укрзализныця» и немецкой Deutsche Bahn AG.

«На начальном этапе речь пойдет о консультировании... Если консультирование будет иметь успех, возможно речь пойдет о том, чтобы несколько наших менеджеров поддержали руководство "Укрзализныци" в процессе управления. То есть управление "Укрзализныцей" будет осуществляться, как и ранее, самими украинцами, но будет усилено нашими менеджерами», - отметил Пофалла.

Он отметил, что в зависимости от того, насколько успешным будет консалтинг, могут быть введены дальнейшие шаги. Но дойдет ли до этого, будет зависеть от того, удастся ли найти точки соприкосновения на стадии консультирования. Ведь нет смысла вести разговоры об управлении Украинской железной дорогой, если уже на начальном этапе сотрудничества стороны не достигнут «общих результатов».

Дорожной картой сотрудничества после подписания должно быть достижение письменной договоренности, о какой именно форме консалтинговых услуг идет речь.

При любых условиях, немецкая сторона считает, что начинать работу надо быстро, если этого хотят украинцы.

Пофалла отметил, что предварительные оценки свидетельствуют о существовании потребности в оптимизации украинской железной дороги с экономической точки зрения. Возможности для этого есть, подчеркнул он. Есть также политическая воля к реформированию "Укрзализныци", в чем представителей DB заверил премьер-министр Алексей Гончарук, согласовавший этот вопрос с Президентом. Следовательно проект будет иметь политическую поддержку.

Сеть украинских железных дорог - 22-23 тысячи километров - является одной из крупнейших в Европе. Особенностью, на которую обратил внимание Пофалла, является то, что в отличие от Западной Европы, где основную долю нагрузки составляют пассажирские перевозки, в Украине очень большую роль играют грузовые перевозки.

Представитель DB, напомнил, что компания сама пережила два процесса трансформации: слияние в начале 1990-х западногерманской компании Deutsche Bundesbahn и восточногерманской Reichsbahn, а в 1994 году - приватизацию. Если сначала на обоих железнодорожных предприятиях совокупно работало 700 тысяч сотрудников, то сейчас цифра составляет 210 тысяч.

«Из этого видно, что процесс трансформации, переход от государственных железных дорог к предприятиям, которые работают как частные компании, и являются конкурентоспособными на рынке, - это 25 лет истории DB AG в Германии», - добавил чиновник.

Как сообщалось, 22 января в Давосе (Швейцария) во время экономического форума в присутствии Премьер-министра Украины Алексея Гончарука министр инфраструктуры Владислав Криклий подписал Соглашение о намерениях между Министерством инфраструктуры Украины и немецкой компанией Deutsche Bahn AG о дальнейшем сотрудничестве в транспортной отрасли и развитии АО "Укрзализныця".