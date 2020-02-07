Молдова готова дать Приднестровью «довольно большую автономию»

Президент Молдовы Игорь Додон сообщил о готовности страны дать автономию непризнанной Приднестровской Молдавской Республике. Об этом президент заявил в видеообращении, которое опубликовано на его странице в Facebook.

«Мы готовы выйти из той ситуации (конфликта с Приднестровьем, — Ред), мы готовы дать гарантии, мы готовы дать довольно большую автономию. Но как это делать, это должно быть решено в результате переговоров», — сказал Додон.

Президент отметил необходимость поскорее найти выход из сложной ситуации, которая сложилась между двумя территориями, и объединить их. «Мы единая страна, ...мы все граждане Республики Молдова», — сообщил молдавский лидер.

По его словам, между Приднестровьем и Молдовой уже происходит активная экономическая интеграция, которая выражается в том, что около 70% всего производства непризнанной республики прямо или косвенно связано с Кишиневом.

Напомним, что вопрос урегулирования конфликта между Молдовой и Приднестровьем уже много лет обсуждается на переговорах в формате «5 + 2», в котором участвуют Молдова и непризнанная республика в качестве сторон конфликта, Россия, Украина и Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) как посредники, а также США и Евросоюз, которые выступают в качестве наблюдателей. В 2006 году переговоры были приостановлены из-за конфликта на заседании, но в 2009 году возобновлены.

Последние сессии прошли в октябре и ноябре 2019 года после полуторагодичного перерыва, однако никаких итоговых документов по ним не было подписано.

Конфликт между Молдовой и Приднестровьем начался еще в советские годы. Поскольку большую часть населения Приднестровья составляли русские и украинцы, территория потребовала независимости и отделения от Молдовы. В 1992 году конфликт перерос в вооруженные столкновения. После ряда переговоров активная фаза конфликта завершилась, но полностью решить его так и не удалось.