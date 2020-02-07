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В Антарктиде зарегистрирована самая высокая температура за все время наблюдений

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В Антарктиде зарегистрирована самая высокая температура за все время наблюдений

На базе Эсперанса в Антарктиде 6 февраля зафиксировали самый жаркий день за всю историю наблюдений. На термометре аргентинской исследовательской станции было 18,3°C, что выше предыдущего рекорда в 2015 году на 0,8°C.

Об этом пишет The Guardian.

«В Антарктиде зафиксировали самую высокую температуру, термометр исследовательской станции показал 18,3° С, побив предыдущий рекорд на 0,8°С», — говорится в сообщении.

Как отмечается, такой небольшой разрыв во времени между двумя датами фиксации рекордов является признаком того, что потепление в Антарктиде происходит гораздо быстрее, чем в среднем в мире. Предыдущие исследования 2012 года показали, что текущий темп потепления в регионе является почти беспрецедентным в течение последних 2 тысяч лет.

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Отметим, что самая низкая температура на Земле за все время наблюдений была зафиксирована в Антарктиде на российской станции «Восток» 21 июля 1983 года. Тогда термометр показал −89,2°С.

Антарктида
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Пятница, 7 февраля 2020
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