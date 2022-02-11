В рамках «Большого строительства» в этом году собираются реализовать 715 объектов

В рамках президентской программы «Большое строительство» в 2022 году планируется реализовать 715 объектов, сообщил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко.

«В частности, планируем сделать 5,5 тыс. км дорог государственного значения, минимум 1,4 км дорог местного значения, 282 образовательные учреждения, 68 медицинских учреждений, 339 спортивных объектов, больше 6,8 тыс. спортивных площадок по всей стране», — сказал он в ходе заседания президиума Конгресса местных и региональных властей в Харькове в пятницу.

Так, планируется строительство 141 школы, 133 детских сада, по четыре других образовательных учреждений и малых групповых домов. При этом в этом году образовательные учреждения будут создаваться по новым проектам.

В сфере медицинской инфраструктуры планируется ремонт и реконструкция 16 медучреждений, двух санитарно-оздоровительных комплексов, 25 областных больниц для взрослых и 25 детских областных больниц.