ФОПы могут тратить средства с бизнес-счетов на личные нужды только после уплаты налогов

Физлица-предприниматели могут тратить средства из бизнес-счетов на личные нужды только после уплаты налогов.
Такое разъяснение обнародовали на сайте информационно-справочного департамента Государственной налогов службы.
Отмечается, что ФОПы в соответствии с законодательством, имеют право использовать свою прибыль по своему усмотрению при условии уплаты всех налогов, сборов и других платежей, предусмотренных законодательством.
Напомним, 2 января 2020 года вступило в силу постановление Нацбанка, которое содержит прямой запрет на расходование средств из бизнес-счетов ФЛП на личные, не связанные с бизнесом, потребности.
Эта норма уже обсуждалась в августе 2019 года. Тогда в Нацбанке заявили, что она носит «технический уточняющий характер» и практически не содержит изменений для ФЛП.
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