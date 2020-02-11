ФОПы могут тратить средства с бизнес-счетов на личные нужды только после уплаты налогов

Физлица-предприниматели могут тратить средства из бизнес-счетов на личные нужды только после уплаты налогов.

Такое разъяснение обнародовали на сайте информационно-справочного департамента Государственной налогов службы.

Отмечается, что ФОПы в соответствии с законодательством, имеют право использовать свою прибыль по своему усмотрению при условии уплаты всех налогов, сборов и других платежей, предусмотренных законодательством.

Напомним, 2 января 2020 года вступило в силу постановление Нацбанка, которое содержит прямой запрет на расходование средств из бизнес-счетов ФЛП на личные, не связанные с бизнесом, потребности.

Эта норма уже обсуждалась в августе 2019 года. Тогда в Нацбанке заявили, что она носит «технический уточняющий характер» и практически не содержит изменений для ФЛП.