Жителям Великобритании, Франции и Нидерландов грозит затопление

Несколько миллионов человек из прибрежных районов стран ЕС окажутся к концу века в зоне подтопления, если не принять срочных мер для снижения последствий глобального изменения климата. Об этом сообщает во вторник газета The Times со ссылкой на доклад Европейского агентства по охране окружающей среды (EEA).

Подобный сценарий, по данным его авторов, возможен при нынешних темпах потепления климата и подъеме воды на 1 метр к 2100 году. Под угрозой регулярных наводнений окажутся, в частности, жители британских городов Норидж и Маргит, французского Гавра и голландского Роттердама. При этом стоимость недвижимости в районах, подверженных наводнениям, резко снизится.

Даже в случае реализации Парижского соглашения, страны — участницы которого договорились не допустить повышения средней температуры на планете к 2100 году более чем на два градуса Цельсия по сравнению с доиндустриальной эпохой, под ударами стихии окажутся 1,52 млн европейцев.

Различные неблагоприятные метеорологические явления, связанные как с повышением уровня океанов, так и с изменением климата, станут реальностью в Центральной и Восточной Европе, где вероятность проливных дождей увеличится на 35%, а в Южной Европе — на 25%. На 40% возрастет угроза пожаров во Франции и Испании, а также в других странах Южной Европы. Нередким явлением там станут и засухи, вызывая опустынивание в целом ряде районов.

По мнению главы комитета Европарламента по окружающей среде Паскаля Канфэна, «необходимо прекратить строительство дорог, отелей, промышленных парков и торговых центров в зонах, которые, наверняка, будут подвержены» ударам стихии.

Парижское соглашение было принято 12 декабря 2015 года по итогам 21-й конференции Рамочной конвенции об изменении климата. Договоренности, в частности, предполагает снижение выбросов парниковых газов. В ноябре 2019 года США начали официальный выход из Парижского соглашения по климату, этот процесс завершится через год.