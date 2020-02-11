Обменов пленными будет несколько, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что будет несколько обменов пленными. Об этом он рассказал в интервью Интерфакс-Украина.

Зеленский отметил, что у украинской стороны длинные списки на обмен и их нужно разбивать.

«На той стороне более 200 наших, а у нас тут где-то 175-180. А это означает, что за раз их всех вернуть невозможно, из-за подготовки документов. Поэтому этот процесс будет делиться на несколько обменов», — отметил он.

По словам президента, Украина должна делать и «другие вещи» для прекращения войны.

«В направлении мы продвигаемся. Но мы должны делать и другие вещи для прекращения войны. Это уже предмет переговоров, а не интервью», — добавил он.

Напомним, министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что обмен пленными по формуле «всех на всех» может завершиться в ближайшее время.