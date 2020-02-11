Президент Латвии хочет ограничить телевещание на русском языке

Президент Латвии Егил Левитс призвал комитет Сейма по правам человека и общественным делам внести поправки в закон об электронных медиа. Об этом сообщает РБК-Украина ссылаясь на пресс-службу администрации президента Латвии.

Как сообщается, Левитс предложил увеличить количество телепрограмм латвийских медиа, государственных и коммерческих, а также региональных программ. Если в основное предложение включены дополнительные программы, то минимум 80% из них должны быть на официальных языках ЕС и Европейской экономической зоны, это, фактически, уменьшит процент передач на русском, для укрепления информационного пространства государства.

«Предложенное дополнение позволило бы решить давнюю проблему, которая до сих пор эффективно не решалась другими механизмами», — заявил президент.

Также он добавил, что информационное пространство является важным залогом демократии и национальной безопасности Латвии. Законодатель должен быть в состоянии обеспечить гражданам Латвии доступ к высококачественным и плюралистическим телевизионным программам, которые укрепляют принадлежность Латвии к европейскому культурному пространству и способствуют ее интеграции в общий дискурс европейского информационного пространства.