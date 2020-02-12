Число погибших из-за коронавируса превысило 1100 человек

Количество жертв нового коронавируса достигло 1113 человек, сообщает госкомитет по вопросам здравоохранения Китая.
Общее число зараженных власти страны оценивают в 44 653 человека, из них 4740 вылечились и выписаны из больницы. Кроме того, 8204 человека находятся в тяжелом состоянии, еще 185 тыс., которые близко контактировали с заболевшими, находятся под наблюдением.
В материковом Китае за сутки выявлено 2015 заболевших — это самый низкий показатель с 30 января, отмечает Reuters. Большинство погибших — более 1 тыс. человек — в провинции Хубэй, в которой началась эпидемия.
По данным Всемирной организации здравоохранения, коронавирусом заражены свыше 40,5 тыс. человек. Глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус 11 февраля заявил, что первые вакцины от COVID-19 (Corona Virus Disease, «болезнь, вызываемая коронавирусом») могут быть готовы через полтора года.
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