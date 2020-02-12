Нардепу Федине сообщили о подозрении в угрозе убийством

Прокуроры Офиса генерального прокурора в помещении Государственного бюро расследований сообщили народному депутату фракции «Европейская солидарность» Софии Федине о подозрении.
Как сообщает пресс-служба ГБР в среду, правоохранители сообщили о подозрении в угрозе убийством президенту Украины, совершенной в связи с его государственной деятельностью (ч.2 ст.28, ч.1 ст.346 Уголовного кодекса Украина).
Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляется следователями центрального аппарата Государственного бюро расследований.
Так, в случае доказательства вины, подозреваемой грозит наказание в виде ограничения или лишения свободы на срок до 5 лет.
Напомним, что в конце октября 2019 года президент Украины Владимир Зеленский во время общения с добровольцами в г.Золотое Луганской области говорил на повышенных тонах. После этого на странице волонтера Маруси Зверобой (Елена Самбул) в Facebook была обнародована трансляция, в которой она, а также нардеп от фракции «Евросолидарность» София Федина обсуждали поездку Зеленского в Золотое.
В Бюро отмечают, что по предварительной информации, 26 октября народный депутат и гражданка, находясь во Львове, осуществили онлайн-трансляцию на видеохостинге «YouTube» и в социальной сети «Facebook», во время которой выражали угрозы убийством, адресованные Зеленскому, связанные с его государственной деятельностью. «Квалификация: угроза убийством в отношении президента Украины (ч.1 ст.346 Уголовного кодекса Украины)», — говорится в сообщении. Санкция статьи «угроза или насилие относительно государственного или общественного деятеля» наказывается лишением свободы на срок до пяти лет.
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