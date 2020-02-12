Порошенко рассказал про самую ужасную ночь в жизни

Экс-президент Украины Петр Порошенко заявил, что переговоры лидеров «нормандской четверки» в феврале 2015 года в Минске стали «самой ужасной ночью» в его жизни. Об этом он написал в колонке для «Украинская правда», которая опубликована на сайте его партии «Европейская солидарность».
Порошенко отметил, что ему пришлось пройти «изнуряющий девятнадцатичасовой марафон с Путиным», и назвал его «холодным, жестоким и глубоко враждебным к Украине переговорщиком».
«Да, это была одна из самых ужасных ночей в моей жизни», — написал Порошенко.
При этом экс-президент считает, что согласованные на саммите в Минске документы помогли стране выиграть «драгоценное время» для развития армии и укрепления международной коалиции в поддержку Украины. По его словам, на переговорах украинские дипломаты переиграли Москву при помощи дипломатии и «тем самым спасли Украину».
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