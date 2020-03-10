Суд избрал нардепу Федине меру пресечения

Печерский районный суд Киева избрал народному депутату фракции «Европейская солидарность» Софии Федине меру пресечения в виде личных обязательств по обвинению в угрозе убийством президенту Украины.

Такое решение суд принял, рассмотрев и удовлетворив ходатайство следователя об избрании Федине меры пресечения.

«Суд приходит к выводу о наличии в материалах производства достаточных фактических данных, которые свидетельствуют о возможности причастности Федины к инкриминируемому правонарушению... и возможности применения меры пресечения... считает возможным избрание меры пресечения... в виде личного обязательства», — говорится в определении суда.

Вместе с тем, суд удовлетворил ходатайство следователя лишь частично, оставив Федине документы, в том числе для выезда за границу.

«Возложить на Федину следующие обязательства: прибывать по каждому требованию прокурора, следователя или суда, не отлучаться за пределы Киева и Киевской области без разрешения прокурора или суда, информировать следователя или прокурора об изменении своего места проживания и места работы. В остальном в удовлетворении ходатайства отказать», — отмечается в решении суда.

Прокурор в своем ходатайстве, кроме указанных личных обязательств, также просил суд изъять у Федины паспорт, в то числе, для выезда за границу. В части документов суд отказал в удовлетворении ходатайства, мотивируя тем, что подозреваемая должна исполнять свои обязанности народного депутата, и для этого ей необходимы эти документы.