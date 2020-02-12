Гончарук обещает электронную акцизную марку до 1 мая

Электронная акцизная марка будет введена в Украине до 1 мая.

Об этом премьер-министр Алексей Гончарук сказал на брифинге после заседания правительства, сообщает Укринформ.

«Мы создаем систему электронных акцизных марок. Ожидаем, что уже весной электронная акцизная марка заработает. Дату пока назвать не могу четкую, поэтому хотелось бы, чтобы это произошло максимально раньше. Но не позднее 1 мая она должна быть введена, и мы об этом уже четко договорились», — заявил Гончарук.

По его словам, правительство открыто к диалогу с теми, кто настроен на перемены, и готово учитывать их позицию. «Мы готовы работать. Есть задача максимально быстро изменить систему, и все возможные электронные технологии, которые можем применять, будем внедрять быстро», — заверил премьер.

В то же время, говоря о тех, кто не заинтересован в изменении ситуации, Гончарук подчеркнул, что «негодяи, схематозники и другие гаврики, которые хотят сохранить теневые свои потоки, нас совершенно не пугают, мы будем двигаться в своем направлении».