Микитась будет носить браслет еще два месяца

Высший антикоррупционный суд продлил срок действия меры пресечения экс-президенту государственной корпорации «Укрбуд» Максиму Микитасю еще на 2 месяца.

Об этом сообщает пресс-служба Высшего антикоррупционного суда в Facebook.

«Сегодня, 12 февраля, следственный судья Высшего антикоррупционного суда продлил срок действия обязанностей, возложенных на экс-президента государственной корпорации „Укрбуд“ еще на 2 месяца. Подозреваемый обязан выполнять возложенные на него ранее обязанности», — говорится в сообщении.

В частности, уточнили в ВАКС, подозреваемый не может покидать место жительства без разрешения следователя, прокурора, следственного судьи или суда; должен воздерживаться от общения с другими подозреваемыми и свидетелями в уголовном производстве; сдать на хранение в соответствующее подразделение Государственной миграционной службы свой паспорт (паспорта) для выезда за границу, другие документы, дающие право выезда за границу, а также носить электронное средство контроля («браслет»).

Напомним, что экс-президента «Укрбуда» Максима Микитася подозревают в присвоении имущества Национальной гвардии.

25 октября за Микитася внесли залог 80 млн грн. Согласно условиям меры пресечения, Микитась должен был носить электронный браслет, сдать загранпаспорт и являться к следователю по первому требованию.