Реформу децентрализации могут провести до местных выборов

Реформу децентрализации власти возможно провести до местных выборов, полагает глава партии «Слуга народа», первый заместитель председателя одноименной фракции в Верховной Раде Александр Корниенко.

«Да, у нас есть план. Можно за две сессии успеть, если планировать в самом начале четвертой сессии 3-4 сентября голосовать 300 (300 голосов за законопроект „О внесении изменений в Конституцию Украины о децентрализации власти“ — Ред.). Четвертая сессия как раз очень удачно начинается — первого сентября, а избирательный процесс (на местных выборах — Ред.) начинается пятого сентября», — сказал Корниенко в интервью агентству «Интерфакс-Украина».

По его словам, в ближайшие две недели в регионах будут проведены обсуждения законопроекта «О внесении изменений в Конституцию о децентрализации власти». Парламентарий рассказал, что они пройдут в формате, в котором обсуждался вопрос о рынке земли — на небольших форумах, по нескольку сотен человек.

«Эти обсуждения завершатся 25 февраля большим собранием в Киеве, где будут представители ассоциаций, мэры, руководители местных органов власти, эксперты всевозможные, представители доноров. После него мы будем выходить на концепцию, затем — комиссия по правовой реформе, где все это финализируется. То есть, приблизительно в конце февраля — начале марта мы планируем выйти на текст», — сообщил Корниенко.

Он также рассказал, что параллельно в правительстве дорабатывают перспективные планы объединенных территориальных громад (ОТГ). «Мы им дали такие полномочия — самим их формировать», — отметил народный депутат.

Корниенко также напомнил, что сейчас готовится ко второму чтению законопроект № 2653 о внесении изменений в закон «О местном самоуправлении в Украине», после принятия которого Кабмин сможет внести новый проект административного устройства страны, «в котором и пройдут местные выборы».

Корниенко также рассказал, что основной причиной для отзыва президентом из Верховной Рады законопроекта № 2598 «О внесении изменений в Конституцию о децентрализации власти» стали заявления мэров, которые не одобряли реформу в таком виде«.

«Было два заявления мэров: одно на первом этапе внесения, когда президент первый раз внес законопроект (13 декабря 2019 г. — Ред.) — там было около 150 подписантов, на втором этапе — (доработанный законопроект, внесенный в Раду 27 декабря прошлого года — Ред.) — тогда было уже около 300 подписантов... Большинство из них — это мэры, члены ассоциации мэров, главы ОТГ и депутаты ОТГ», — сказал Корниенко.