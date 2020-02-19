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Украина может присоединиться к программе партнерства с НАТО в октябре

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Украина может присоединиться к программе партнерства с НАТО в октябре

Украина может присоединиться в октябре к Программе партнерства расширенных возможностей НАТО. Об этом заявил в среду журналистам министр обороны Андрей Загороднюк.

Он сообщил, что в Украине работают советники, консультанты и наблюдатели НАТО, которые докладывают своему руководству о ходе реформ в стране. «Они абсолютно довольны ходом реформ. Они видят, что такими темпами, которыми мы движемся сейчас, мы точно можем ожидать в октябре повышение нашего статуса в НАТО до партнера с расширенными возможностями», — сказал глава Минобороны. По его словам, в НАТО у Украины есть «полная поддержка», однако с некоторыми странами альянса необходимо все же «поработать», так как они «не настолько настроены на поддержку, как другие».

Украина заявила о желании стать участником Программы партнерства расширенных возможностей НАТО минувшей осенью, а позже подала официальную заявку. Постоянный представитель США при НАТО Кей Бейли Хатчисон подчеркнула, что Вашингтон поддержит присоединение страны к программе, однако в ответ ждет усиления борьбы с коррупцией и активных реформ в военной сфере.

Данная программа утверждена в сентябре 2014 года на саммите альянса в Уэльсе, она нацелена на развитие максимально тесных связей с основными партнерами альянса. В настоящий момент в ней участвуют Швеция, Финляндия, Грузия, Иордания и Австралия.

Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба объяснял, что в рамках такого партнерства Украина может получить приоритетный допуск к сертификации мероприятий, которые происходят по линии НАТО — Украина. Кроме того, эта программа предусматривает расширенное сотрудничество в сфере разведки и предоставления возможности представителям стран-партнеров получать должности в штаб-квартире или в структурах НАТО. Вместе с тем, статус партнера расширенных возможностей не приближает страну к присоединению к плану действий по членству в НАТО.

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В феврале 2019 года Верховная Рада одобрила поправки в Конституцию Украины, закрепляющие стремление страны в НАТО с формулировкой о необратимости евроатлантического курса. Обеспечение к 2020 году полной совместимости Вооруженных сил Украины с армиями НАТО закреплено в принятой в 2015 году военной доктрине. Избранный в апреле 2019 года президент Владимир Зеленский подтвердил неизменность этого курса.

НАТО, Андрей Загороднюк
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Среда, 19 февраля 2020
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