СМИ сообщили об еще одной церкви, согласной с предоставлением томоса ПЦУ

Румынская православная церковь считает законным предоставление автокефалии Православной церкви Украины (ПЦУ), сообщило в пятницу греческое агентство церковных новостей «Ромфеа».
Согласно публикации, Синод Румынской церкви пришел к выводу, что он «изначально согласен с предоставлением автокефалии, но между Вселенским и Московским патриархатами должен быть достигнут консенсус». По этой причине Румынская церковь решила направить делегатов на всеправославную встречу по «украинскому вопросу» в Аммане, которая пройдет в конце февраля по инициативе Иерусалимского патриарха Феофила.
«Участие Румынской церкви оправдано тем фактом, что все автокефальные Церкви несут ответственность за совместную работу для сохранения единства и евхаристического общения, как того требует Святое Евангелие Христово», — говорится в заявлении Синода.
Синод в Бухаресте в то же время решил, что Румынская церковь будет участвовать во всеправославном процессе через епископов, а не через своего патриарха Даниила.
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