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Директору ОПЗ разрешили снизить зарплату в 10 раз

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Директору ОПЗ разрешили снизить зарплату в 10 раз

Наблюдательный совет Одесского портового завода удовлетворил обращение нового и. о. директора ОПЗ Николая Синицы снизить зарплату с 650 тысяч гривен до 65 тысяч гривен в месяц.

Об этом сообщает ФГИУ.

«Мотивация директора должна коррелировать с показателями доходности, а также повышением стоимости предприятия.

Руководитель предприятия, которое выбрано для приватизации должен также иметь бонус по результатам прозрачного конкурса и привлечения эффективного инвестора», — говорится в сообщении Фонда.

Также сообщается, что для Синицы будет внедряться надбавка за особый характер работы и установлена премия в зависимости от результатов эффективности предприятия.

Напомним, в среду и.о. главы правления Одесского припортового завода Николай Синица обратился в Фонд госимущества и наблюдательный совет госпредприятия с просьбой об уменьшении заработной платы в 10 раз.

Синица считает, что финансовое состояние ОПЗ не позволяет в настоящее время выплачивать ему зарплату, установленную контрактом.

Синица в течение последних нескольких лет занимал должность исполняющего обязанности главы «Украинского государственного аэрогеодезического предприятия».

Согласно его декларации на этой должности, он владеет несколькими фирмами. Также ему принадлежит торговая марка сети ресторанов «Два гуся».

Николай Синица в 2019 году баллотировался в Верховную Раду от «Свободы».

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«Слидство.Инфо» со ссылкой на публичные реестры сообщало, что компанию нового исполняющего обязанности главы правления «Одесского припортового завода» Николая Синицы подозревают в финансовых махинациях и уклонении от уплаты налогов, сам и.о. от нее открещивается.

Кабмин назначил Николая Синицу и.о. главы правления ОПЗ 24 января 2020 года.

ОПЗ, Николай Синица
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