В Берлине заявляют о непричастности к плану «12 шагов»

МИД Германии заявляет о непричастности к скандальному документу «12 шагов к большей безопасности в Украине и евроатлантическом регионе», который был обнародован на сайте Мюнхенской конференции по безопасности.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на Федеральное министерство иностранных дел ФРГ.

«Мы приняли к сведению документ, представленный Евроатлантической руководящей группой по безопасности (Euro-Atlantic Security LeadershipGroup) на Мюнхенской конференции по безопасности. Федеральное правительство не принимало участия в его разработке и не было об этом уведомлено заранее», — заявили в МИД.

В Берлине также призывают все стороны конфликта на Востоке Украины придерживаться режима прекращения огня, который был согласован в декабре лидерами стран «нормандской четверки».

«Федеральное правительство призывает придерживаться согласованного режима прекращения огня и дальнейшей деэскалации согласно решений нормандского саммита в Париже и имплементации Минских соглашений», — ответили там на просьбу прокомментировать обострение ситуации на Востоке Украины.

Напомним, что утром 18 февраля вооруженные формирования Российской Федерации атаковали позиции подразделений Объединенных сил вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Попасная, Крымское, Хутор Вольный. С украинской стороны — один погибший, пятеро военных получили ранения.

14 февраля три европейских неправительственных организации в сотрудничестве с Российским советом по международным делам обнародовали документ под названием «Двенадцать шагов к усилению безопасности в Украине и евроатлантическом регионе». Этот документ, по сути, имеет целью возобновление сотрудничества Запада с Россией без деоккупации Крыма и без выполнения требований Украины относительно Донбасса. Он предлагает, в частности, постепенное снятие санкций с России, сближение РФ с Евросоюзом. Также планом предлагается запуск «всеукраинского общенационального диалога» относительно определения новой идентичности Украины, который учтет взгляды соседних стран, включая Россию.

Позже руководство Мюнхенской конференции заявило, что не признает «Двенадцать шагов...» официальным документом. Подчеркивалось, что документ — это частная инициатива, и он был удален с официального сайта конференции.

Однако 15 февраля этот план снова появился на этом сайте.