Украина продолжает пускать в страну граждан Китая

Отказы во въезде в Украину гражданам Китая в 2020 году были единичными, и для принятия таких решений есть соответствующие основания, отмечают в Государственной пограничной службе Украины.
«Отказы были единичные. Только отказы надо понимать правильно. Существует различные обстоятельства, из-за которых иностранец, в том числе гражданин Китая, не может попасть в Украину: отсутствие необходимых для этого документов, или превышение срока пребывания в Украине, или ограничение ему въезда», — сказал в комментарии агентству «Интерфакс-Украина» спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко.
Он указал, что это никак не связано с эпидемией коронавируса.
Демченко сообщил, что если в январе-феврале 2019 года в Украину въехало 6 тыс. граждан Китая, то, по предварительным подсчетам, с начала 2020 года в страну въехало где-то 3100 граждан Китая.
«Февраль еще не закончился, но уже можно говорить об уменьшении потока. И где-то более 3,9 тыс. граждан Китая проследовало на выезд с начала года», — отметил он.
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