Кабмин сделал более доступным социальное жилье

Кабинет министров поддержал инициативу Минсоцполитики и принял постановление, которое сделает социальное жилье более доступным.

Об этом говорится в пресс-релизе Минсоцполитики.

Как отмечается, правительство на своем заседании приняло постановление, которым предусматриваются изменения в Порядок определения величины опосредованной стоимости найма (аренды) жилья в населенном пункте, утвержденного постановлением Кабинета министров Украины от 23 июля 2008 года № 682 «Некоторые вопросы реализации Закона Украины «О жилищном фонде социального назначения».

«Лица, нуждающиеся в социальной защите и имеющие недостаточный для покупки или аренды жилья доход, смогут быть приняты на социальный квартирный учет и в дальнейшем могут получить социальное жилье», — подчеркнула министр социальной политики Юлия Соколовская.

По ее словам, основные изменения касаются граждан, для которых социальное жилье является единственным местом проживания, и среднемесячный совокупный доход которых меньше величины опосредованной стоимости найма жилья в населенном пункте и прожиточного минимума.

В частности, речь идет о лицах из числа детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, лиц с инвалидностью, в том числе в результате войны, реабилитированных лиц, лиц, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы, граждан, жилье которых признано непригодным для проживания, многодетных и молодых семей, участников боевых действий, граждан, страдающих тяжелыми формами некоторых хронических заболеваний, пенсионеров и лиц, утративших трудоспособность и другие уязвимые слои.

Также изменения касаются внутренне перемещенных лиц, не имеющих жилья для проживания или жилье которых разрушено в результате вооруженной агрессии Российской Федерации.

Соколовская отметила, что до принятия соответствующих изменений социальное жилье оставалось недоступным из-за несоответствия норм действующего законодательства требованиям рынка.