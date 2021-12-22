Минсоцполитики рассказало, как в 2022 году будут расти пенсии

После повышения выплат в несколько этапов средняя пенсия к концу 2022 года в Украине составит 4533 грн и будет на 15% превышать фактический прожиточный минимум.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства социальной политики Украины.
В частности, в календаре повышения пенсий на следующий год предусмотрены следующие шаги:
Как отметили в Минсоцполитики, с октября следующего года минимальная пенсия для людей старше 70 лет, имеющих полный страховой стаж, составит 3000 грн. Следовательно, минимальная пенсия для этой категории с 2020 по 2022 год вырастет на 83% — с 1638 грн до 3000 грн, то есть значительно быстрее средней.
«В результате реализации запланированных на следующий год повышений средняя пенсия на конец 2022 года будет составлять 4533 грн и будет на 15% превышать фактический прожиточный минимум. А по сравнению с началом 2020 года она вырастет почти на 50%», — подчеркнули в ведомстве.
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