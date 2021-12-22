Минсоцполитики рассказало, как в 2022 году будут расти пенсии

После повышения выплат в несколько этапов средняя пенсия к концу 2022 года в Украине составит 4533 грн и будет на 15% превышать фактический прожиточный минимум.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства социальной политики Украины.

В частности, в календаре повышения пенсий на следующий год предусмотрены следующие шаги:

с января повышение пенсий людям, получившим инвалидность в результате аварии на ЧАЭС;

в марте — индексация пенсий;

в апреле — перерасчет пенсий работающим пенсионерам;

в июле, октябре и декабре будет повышение в связи с увеличением прожиточного минимума и минимальной заработной платы;

с октября — введение доплат для пенсионеров старше 70 лет.

Как отметили в Минсоцполитики, с октября следующего года минимальная пенсия для людей старше 70 лет, имеющих полный страховой стаж, составит 3000 грн. Следовательно, минимальная пенсия для этой категории с 2020 по 2022 год вырастет на 83% — с 1638 грн до 3000 грн, то есть значительно быстрее средней.

«В результате реализации запланированных на следующий год повышений средняя пенсия на конец 2022 года будет составлять 4533 грн и будет на 15% превышать фактический прожиточный минимум. А по сравнению с началом 2020 года она вырастет почти на 50%», — подчеркнули в ведомстве.