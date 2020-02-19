В «Слуге народа» отрицают «договорняк» с оппозицией по рынку земли

В парламентской фракции «Слуга народа» не ведут тайных переговоров с другими политическими силами, представленными в парламенте, для ускорения рассмотрения во втором чтении законопроекта № 2178-10 «О внесении изменений в некоторые законы об обороте земель сельскохозяйственного назначения». Об этом, как сообщает Интерфакс-Украина, заявил первый заместитель председателя фракции Александр Корниенко.
«Подковерных договоренностей никто ни с кем не проводит... Мы можем призывать только к совести коллег по парламенту», — заявил Корниенко журналистам, реагируя на публикации в анонимных Telegram-каналах о достижении договоренностей «Слуги народа» с фракцией «Оппозиционная платформа — За жизнь» и отзыве последней свих правок к законопроекту.
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