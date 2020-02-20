Карантин эвакуированных из Уханя может быть продлен еще на 14 дней

Кабинет министров Украины сообщает, что если у кого-то из эвакуированных Уханя окажется подозрение на коронавирус, срок пребывания всех других эвакуированных людей будет продлен еще на 14 дней.
«Если у кого-то окажется подозрение на коронавирус, срок пребывания всех других эвакуированных людей продлится еще на 14 дней с момента изоляции пациента, у которого обнаружено подозрение на вирус», — сообщает пресс-служба Кабмина.
Отмечается, что украинцы, которые по результатам обсервации будут без симптомов заболевания, вернутся домой. Иностранные граждане также вернутся в свои страны после успешного прохождения 14-дневной обсервации.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016