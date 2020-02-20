Карантин эвакуированных из Уханя может быть продлен еще на 14 дней

Кабинет министров Украины сообщает, что если у кого-то из эвакуированных Уханя окажется подозрение на коронавирус, срок пребывания всех других эвакуированных людей будет продлен еще на 14 дней.

«Если у кого-то окажется подозрение на коронавирус, срок пребывания всех других эвакуированных людей продлится еще на 14 дней с момента изоляции пациента, у которого обнаружено подозрение на вирус», — сообщает пресс-служба Кабмина.

Отмечается, что украинцы, которые по результатам обсервации будут без симптомов заболевания, вернутся домой. Иностранные граждане также вернутся в свои страны после успешного прохождения 14-дневной обсервации.