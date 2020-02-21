Путин считает, что в Украине церковь «разрезали по живому»

Украинская православная церковь Московского патриархата (УПЦ МП) до раскола якобы была полностью независимой. Об этом заявил президент России Владимир Путин в интервью ТАСС.

Глава РФ считает, что Московский патриархат никак не влиял на принимаемые украинской церковью решения, в том числе на избрание иерархов. Единственное, что объединяло русскую и украинскую церкви, было «духовное единство и упоминание патриарха Московского», полагает он.

«Нет, надо было обязательно разрезать по живому. Зачем?», — выразил недоумение президент России.

Путин заключил, что необходимо с уважением относиться к стремлению украинцев, живших на границе с Европой и католическим миром, к независимости от российского государства. Тем не менее, по его словам, нельзя забывать, что объединяет русских и украинцев.