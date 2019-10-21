Гончарук допускает частичную приватизацию «Укрпошты»

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук считает возможной частичную приватизацию АО «Укрпошта» путем проведения IPO (первичного публичного размещения акций), заявил он в ходе брифинга по результатам заседания Кабмина, состоявшегося 19 октября, передает Интерфакс-Украина.
Он заявил, что в Украине не так много больших предприятий с определенной социальной нагрузкой, таких, как «Укрпошта», — до десяти. И эти предприятия могут быть либо запрещены для приватизации, либо подготовлены к выходу на иностранные площадки для привлечения системных инвесторов.
«Это означает, что мы можем подготовить к тому, чтобы продать 20-30% акций „Укрпошты“ разным акционерам, которые зашли бы со своими деньгами, более дешевыми, предоставили бы этому предприятию новые ресурсы, привнесли бы правильную корпоративную культуру и дали бы возможность усилить и ускорить его развитие», — заявил Гончарук.
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