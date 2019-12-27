Кабмин передал на приватизацию 530 государственных предприятий

Кабинет Министров передал на приватизацию 530 государственных предприятий.

Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук в Telegram.

«Правительство передало на приватизацию 530 государственных предприятий. Почти за 4 месяца на приватизацию передано больше государственных объектов, чем за все 28 лет независимости. Это позволит привлечь инвестиции в ряд госпредприятий и увеличить заработные платы работникам», — отметил Гончарук по итогам заседания правительства.

Он добавил, что общая балансовая стоимость согласованных на приватизацию активов составляет более 12 млрд гривен и в 2020 году начнутся прозрачные аукционы через Прозорро.Продажи.

Как сообщалось, в октябре 2019 года Верховная Рада приняла закон, отменяющий перечень объектов, не подлежащих приватизации. Кроме того, согласно документу, вносятся изменения в закон «О приватизации государственного и коммунального имущества» относительно определения критериев объектов, не подлежащих приватизации. В частности, устанавливается, что объекты права государственной собственности, которые находятся на временно оккупированных территориях, не подлежат приватизации до полного восстановления конституционного строя Украины на этих территориях.