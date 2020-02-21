Анатолия Гриценко хотят посадить в России на 9 лет

В Москве прокурор попросил военный суд приговорить экс-министра обороны Украины Анатолия Гриценко к девяти годам тюрьмы якобы за призывы к терактам в России. Об этом сообщает «РИА Новости».
«Прошу суд назначить наказание в виде девяти лет лишения свободы в колонии общего режима», — сказал он, попросив также запретить Гриценко четыре года после освобождения размещать обращения и другие материалы в Сети.
Судебный процесс проходит заочно, так как Гриценко находится на территории Украины.
Уголовные дела против Гриценко за «призыв к осуществлению террористической деятельности в России» завели в 2017 и 2018 годах. Следственный комитет РФ пришел к выводу, что украинский политик в публичных интервью призывал подрывать автомобили и железнодорожные поезда на территории России.
Весной 2019 года его объявили в международный розыск и арестовали заочно. В декабре того же года СК России передал дело Гриценко в российский суд.
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