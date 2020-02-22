Сандерс посоветовал Путину «держаться подальше» от выборов в США

Сенатор от Вермонта Берни Сандерс, который собирается участвовать в выборах от Демократической партии, прокомментировал статью The Washington Post о том, что Россия пытается вмешаться в президентскую кампанию и помочь ему.
«Честно говоря, мне все равно, кого Путин хочет видеть президентом, — заявил он газете. — Мое послание Путину ясно: держитесь подальше от американских выборов, и, как президент, я позабочусь об этом».
По словам Сандерса, Россия в 2016 году при помощи пропаганды в интернете пыталась посеять раскол в США, и то же самое происходит сейчас.
Как пишет издание со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, о попытках России помочь Сандерсу сенатор узнал от американских должностных лиц. Об этом также проинформировали нынешнего главу государства Дональда Трампа и законодателей США. В чем именно заключается «российская помощь», неясно, отмечает газета.
Reuters сообщает, что источник в конгрессе подтвердил, что сотрудники разведки предупредили власти США о возможных действиях России, направленных на усиление кампаний Сандерса и Трампа. В то же время собеседник предупредил, что это предварительные выводы.
О том, что Россия начала вмешиваться в ход предстоящих выборов, ранее написала The New York Times. По данным газеты, разведслужбы США предупредили палату представителей о том, что Москва намерена добиться переизбрания Трампа. Спецслужбы считают, что Россия не ведет кампанию по дезинформации напрямую, а «заставляет американцев» распространять ее самим. Как именно это происходит, не уточнялось.
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