Татьяну Чорновол уведомили о подозрении

Следователи территориального управления Государственного бюро расследований (ГБР) в Киеве сообщили народному депутату Украины Верховной Рады VIII созыва о подозрении в препятствовании законной профессиональной деятельности журналиста (ч.1 ст.171 Уголовного кодекса Украины).

«Следствием установлено, что 18 октября 2019 года бывший народный депутат препятствовала работе журналиста при освещении им событий, которые происходили в зале судебного заседания. Подозреваемая отобрала у работника СМИ телефон и прекратила осуществление видеозаписи», — сообщается на официальном сайте ГБР.

В сообщении не указывается фамилия экс-нардепа.

Как сообщают СМИ, речь идет о бывшем народном депутате фракции «Народный фронт» Татьяне Чорновол.

Инцидент произошел в ходе заседания Апелляционного административного суда Киева по вопросу избранной меры пресечения народному депутату Рады VIII созыва фракции «Народный фронт» Сергею Пашинскому.