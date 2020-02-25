Татьяну Чорновол уведомили о подозрении

Следователи территориального управления Государственного бюро расследований (ГБР) в Киеве сообщили народному депутату Украины Верховной Рады VIII созыва о подозрении в препятствовании законной профессиональной деятельности журналиста (ч.1 ст.171 Уголовного кодекса Украины).
«Следствием установлено, что 18 октября 2019 года бывший народный депутат препятствовала работе журналиста при освещении им событий, которые происходили в зале судебного заседания. Подозреваемая отобрала у работника СМИ телефон и прекратила осуществление видеозаписи», — сообщается на официальном сайте ГБР.
В сообщении не указывается фамилия экс-нардепа.
Как сообщают СМИ, речь идет о бывшем народном депутате фракции «Народный фронт» Татьяне Чорновол.
Инцидент произошел в ходе заседания Апелляционного административного суда Киева по вопросу избранной меры пресечения народному депутату Рады VIII созыва фракции «Народный фронт» Сергею Пашинскому.
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