ГБР хочет провести следственные эксперименты по делу Чорновол

В деле о гибели сотрудника офиса Партии Регионов Владимира Захарова, в рамках которого ранее предъявили подозрение бывшему нардепу Татьяне Черновол, необходимо провести следственные эксперименты.
Об этом в интервью «Цензор.нет» сообщил и.о. главы Государственного бюро расследований Александр Соколов.
«Это — предположение (что Захаров в день гибели выходил из здания и вернулся — ред.). Там надо следственные эксперименты проводить. Работа в данном направлении ведется», — сказал Соколов.
Отдельно он сообщил, что Черновол «вменяется только 115 статья — фактически один эпизод умышленного убийства гражданина Захарова, все».
Как сообщалось, ГБР сообщило Черновол о подозрении в умышленном убийстве в результате поджога партийного офиса Партии регионов в 2014 году.
Черновол утром 10 апреля сообщила в соцсети, что в ее доме проводится обыск. Она также опубликовала скриншот постановления об обыске, где речь идет о событиях февраля 2014 года.
Глава Министерства внутренних дел Арсен Аваков назвал дело Черновол жаждой мести.
16 апреля Печерский суд избрал Черновол меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста с ношением электронного браслета, однако 24 апреля Киевский апелляционный суд изменил её на ночной домашний арест.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016