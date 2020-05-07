ГБР хочет провести следственные эксперименты по делу Чорновол

В деле о гибели сотрудника офиса Партии Регионов Владимира Захарова, в рамках которого ранее предъявили подозрение бывшему нардепу Татьяне Черновол, необходимо провести следственные эксперименты.

Об этом в интервью «Цензор.нет» сообщил и.о. главы Государственного бюро расследований Александр Соколов.

«Это — предположение (что Захаров в день гибели выходил из здания и вернулся — ред.). Там надо следственные эксперименты проводить. Работа в данном направлении ведется», — сказал Соколов.

Отдельно он сообщил, что Черновол «вменяется только 115 статья — фактически один эпизод умышленного убийства гражданина Захарова, все».

Как сообщалось, ГБР сообщило Черновол о подозрении в умышленном убийстве в результате поджога партийного офиса Партии регионов в 2014 году.

Черновол утром 10 апреля сообщила в соцсети, что в ее доме проводится обыск. Она также опубликовала скриншот постановления об обыске, где речь идет о событиях февраля 2014 года.

Глава Министерства внутренних дел Арсен Аваков назвал дело Черновол жаждой мести.

16 апреля Печерский суд избрал Черновол меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста с ношением электронного браслета, однако 24 апреля Киевский апелляционный суд изменил её на ночной домашний арест.