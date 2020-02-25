Рейтинг «Слуги народа» упал до 21,7%

21,7% украинцев готовы были бы поддержать партию «Слуга народа» на парламентских выборах, если бы они прошли в феврале 2020 года, свидетельствуют обнародованные во вторник результаты опроса Киевского международного института социологии (КМИС).
8,7% респондентов заявили, что проголосовали были за партию «Оппозиционная платформа — За жизнь», 6,0% — за партию «Европейская солидарность», 5,0% — за Всеукраинское объединение «Батькивщина».
При этом из тех, кто определился с выбором, за «Слугу народа» проголосовали бы 39,1% опрошенных, за «Оппозиционную платформу — За жизнь» — 15,6%, за "Европейскую солидарность«— 10,8%, за «Батькивщину» — 9,0%.
Опрос проводился 8-18 февраля методом личного интервьюирования 2038 респондентов, проживающих в 110 населенных пунктах всех регионов Украины, кроме неподконтрольных властям.
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