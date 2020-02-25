Турция поместила на карантин самолет с пассажирами

Власти Турции приняли решение поместить на 14 дней на карантин всех пассажиров и экипаж рейса Тегеран — Стамбул. Об этом сообщил во вторник министр здравоохранения республики Фахреттин Коджа.
«На борту самолета находятся 132 пассажира. Все они, а также члены экипажа будут помещены на карантин на 14 дней в госпиталь доктора Зекаи Тахира Бурака», — приводит его слова телеканал ТРТ.
Самолет компании «Турецкие авиалинии», выполнявший рейс ТК879, экстренно приземлился во вторник утром в Анкаре в связи с подозрением на наличие у одного из пассажиров коронавируса нового типа. По данным СМИ, минимум у 17 человек была зафиксирована повышенная температура тела.
В связи с угрозой распространения коронавируса в Иране «Турецкие авиалинии» приняли решение до 10 марта отменить все полеты в эту страну за исключением рейсов в и из Тегерана. На данный момент в Иране число инфицированных коронавирусом достигло 95, зафиксировано 15 летальных исходов.
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