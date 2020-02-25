СМИ поймали руководителя налоговой Верланова на вранье

Назначения руководителя Департамента контроля за оборотом и налогообложением подакцизных товаров Романа Гнатюка произошло в полном соответствии с действующим законодательством. Такое заявление в интервью РБК Украина сделал глава Государственной налоговой службы Украины Сергей Верланов. Однако, как пишут Вести, он соврал. А при самом назначении, проигнорировал требования ЗУ «О государственной службе».

«Относительно законности назначения Романа Гнатюка, то оно произошло в полном соответствии с действующим законодательством», — сказал Верланов в интервью.

Свой тезис о законности назначении Гнатюка глава ГПС ГПС никак не аргументировал. Он упомянул лишь, что возможность проверить данное кадровое решение на предмет законности есть у государственных органов, отвечающих за соблюдение законодательства в сфере государственной службы.

По этому поводу издание отмечает, что в НАПК персоной Гнатюка уже заинтересовались. И не только по причине назначения на должность без проведения конкурса, но и по фактам незаконного обогащения.

Гнатюк был назначен директором Департамента контроля за оборотом и налогообложением подакцизных товаров Государственной налоговой службы Украины 11 декабря 2019 года. До этого он был заведующим сектором обеспечения деятельности заместителя министра финансов, где проработал чуть более 1 месяца.

Занимаемая им ранее должность и новый пост в ГПС — не являются равнозначными:

— штат сектора Минфина гораздо меньше штата департамента ГНС (сейчас в подчинении у Гнатюка 30 сотрудников, а было 2-3);

— размер должностного оклада в Минфине меньше оклада руководителя департамента в ГНС (был минимальный 13 700 грн, стал минимальный 15 900 грн, согласно Постановлению КМУ «Вопросы оплаты труда сотрудников государственных органов» от 18 января № 15).

Таким образом, согласно ЗУ «О государственной службе» назначать Гнатюка в ГПС, да еще и на руководящую должность Верланов имел право только по итогам проведения конкурса. Но сделал это путем «перевода», чем нарушил требования законодательства Украины, лишил других потенциальных участников возможности принять участие в отборе, нивелировал принципы прозрачности и конкуренции при формировании штата своих подчиненных.

«Кроме того, перевод Гнатюка на должность директора Департамента ГНС должно было произойти по согласованию министра финансов, данные о котором в документах ведомства, публикуемые на сайте, отсутствуют», — отмечает по этому поводу «Зеркало недели».

Отказ Верланова признать нарушение и огласить законный конкурс на должность директора Департамента контроля за оборотом и налогообложением подакцизных товаров ГПС Украины может свидетельствовать о его личной заинтересованности, наличии материальной выгоды, либо даже коррупционной составляющей, отмечают журналисты.