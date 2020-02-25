СМИ поймали руководителя налоговой Верланова на вранье

Назначения руководителя Департамента контроля за оборотом и налогообложением подакцизных товаров Романа Гнатюка произошло в полном соответствии с действующим законодательством. Такое заявление в интервью РБК Украина сделал глава Государственной налоговой службы Украины Сергей Верланов. Однако, как пишут Вести, он соврал. А при самом назначении, проигнорировал требования ЗУ «О государственной службе».
«Относительно законности назначения Романа Гнатюка, то оно произошло в полном соответствии с действующим законодательством», — сказал Верланов в интервью.
Свой тезис о законности назначении Гнатюка глава ГПС ГПС никак не аргументировал. Он упомянул лишь, что возможность проверить данное кадровое решение на предмет законности есть у государственных органов, отвечающих за соблюдение законодательства в сфере государственной службы.
По этому поводу издание отмечает, что в НАПК персоной Гнатюка уже заинтересовались. И не только по причине назначения на должность без проведения конкурса, но и по фактам незаконного обогащения.
Гнатюк был назначен директором Департамента контроля за оборотом и налогообложением подакцизных товаров Государственной налоговой службы Украины 11 декабря 2019 года. До этого он был заведующим сектором обеспечения деятельности заместителя министра финансов, где проработал чуть более 1 месяца.
Занимаемая им ранее должность и новый пост в ГПС — не являются равнозначными:
— штат сектора Минфина гораздо меньше штата департамента ГНС (сейчас в подчинении у Гнатюка 30 сотрудников, а было 2-3);
— размер должностного оклада в Минфине меньше оклада руководителя департамента в ГНС (был минимальный 13 700 грн, стал минимальный 15 900 грн, согласно Постановлению КМУ «Вопросы оплаты труда сотрудников государственных органов» от 18 января № 15).
Таким образом, согласно ЗУ «О государственной службе» назначать Гнатюка в ГПС, да еще и на руководящую должность Верланов имел право только по итогам проведения конкурса. Но сделал это путем «перевода», чем нарушил требования законодательства Украины, лишил других потенциальных участников возможности принять участие в отборе, нивелировал принципы прозрачности и конкуренции при формировании штата своих подчиненных.
«Кроме того, перевод Гнатюка на должность директора Департамента ГНС должно было произойти по согласованию министра финансов, данные о котором в документах ведомства, публикуемые на сайте, отсутствуют», — отмечает по этому поводу «Зеркало недели».
Отказ Верланова признать нарушение и огласить законный конкурс на должность директора Департамента контроля за оборотом и налогообложением подакцизных товаров ГПС Украины может свидетельствовать о его личной заинтересованности, наличии материальной выгоды, либо даже коррупционной составляющей, отмечают журналисты.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016