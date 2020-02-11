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Новое руководство НАПК заинтересовалось главным сборщиком акцизов

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Новое руководство НАПК заинтересовалось главным сборщиком акцизов

Государственной налоговой службы (ГНС) Украины 11 декабря 2019 года был назначен Роман Гнатюк. Назначение чиновника состоялось вне конкурса, что противоречит действующему закону «О госслужбе», пишет «Зеркало недели».

Издание отметило, что до этого, новый подчиненный Верланова работал заведующим сектором обеспечения деятельности заместителя министра финансов. А еще ранее — занимал пост начальника отдела Офиса больших плательщиков налогов (под руководством Романа Насирова).

В НАПК уже заинтересовались персоной Романа Гнатюка и не только по причине незаконного назначения.

Дело в том, что электронные декларации чиновника не отображают реального положения его финансовой жизнедеятельности.

К примеру, в конце прошлого года, Гнатюк приобрёл очередную квартиру в Киеве, стоимость более 1,2 млн грн. Однако в его декларациях, начиная с 2015 года, сбережений и заработков, позволяющих совершить такое приобретение, — нет, отмечают Українські Новини. 

На обеспечении у Гнатюка находится неработающая жена и двое несовершеннолетних детей. Сын при этом, до недавнего времени учился в элитной столичной школе, где обучение стоит около 180 тыс. грн. И это при условии, что весь годовой доход семьи Гнатюка за 2018 год составил всего 214 тыс. гривен, а в 2017 году еще меньше — 180 тыс. гривен, писали «Подробности».

С имуществом у Гнатюка — тоже сплошные несостыковки. Укрывая от антикоррупционных органов, чиновник записал на своего отца-пенсионера минимум 3 новых квартиры и 5 земельных участков, отмечали «Вести». При этом, одну из своих официально задекларированных квартир в Броварах, Гнатюк якобы купил всего за 3 грн., сказано на сайте НАПК в его электронных декларациях.

Все эти факты стали поводом для реагирования НАПК. После смены руководства и назначения на должность Главы агентства Андрея Новикова, в ведомстве готовят внеплановую полную проверку новоиспеченного главного сборщика акцизов.

«Плановая проверка декларации Романа Гнатюка НАПК не проводилась.

Учитывая вышеизложенные факты, Национальное агентство рассматривает вопрос касательно проведения полной проверки деклараций указанного в письме субъекта декларирования, согласно требованиям Закона и соответствующих актов НАПК», — сообщили в Агентстве в ответ на запросы СМИ.

Напомним, ранее глава ГПС Сергей Верланов публично пообещал, что будет помогать правоохранителем выявлять коррупционеров в рядах налоговой службы.

«Решительная борьба с коррупцией — одна из главных задач, которая была поставлена перед каждым налоговиком с момента, когда я возглавил вновь ГНС. Мы создаем новую налоговую, которая станет удобным сервисом для налогоплательщиков. Проявления злоупотреблений и коррупционных действий уже получают жесткую оценку и наказываются. Если кто-то из чиновников не осознал — правила игры изменились. Так, как раньше, больше не будет. Мы очистим ряды службы от тех, кто позорит звание налоговика и рассматривает свою должность только как место для взяток», — заявил Глава ГПС в январе этого года, практически через месяц после поступления к нему на службу вышеупомянутого Романа Гнатюка.

НАПК, ГНС, Роман Гнатюк
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