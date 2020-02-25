Коронавирус обнаружили еще в Швейцарии и Каталонии

Первый случай заражения коронавирусом нового типа подтвержден во вторник в Швейцарии, в кантоне Тичино. Об этом сообщил швейцарский новостной портал Blick со ссылкой на власти страны.
Также первый случай заражения новым коронавирусом подтвержден в испанском автономном сообществе Каталония. Об этом этом сообщили во вторник в департаменте здравоохранения региона.
Речь идет о четвертом инфицированном в Испании, двое из которых уже поправились.
В понедельник вечером власти Канарских островов уведомили о том, что был зафиксирован случай заболевания у гражданина Италии, который отдыхал в регионе. По данным местных СМИ, в гостинице H10 Costa Adeje Palace, где он проживал, отдыхало около тысячи человек, которые теперь помещены в карантин.
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