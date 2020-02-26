Украина вводит пошлины на металлопродукцию из России

Межведомственная комиссия по международной торговле ввела антидемпинговую пошлину по ставке 50,09% на некоторые виды продукции сталелитейной промышленности, произведенной в Российской Федерации. Об этом сообщило правительственное издание «Урядовый курьер».

«Согласно решению комиссии, пошлина вводится на пять лет на стальные провода винтовые, тросы, канаты, без покрытия или с оцинкованным покрытием с наибольшим размером поперечного сечения более 3 мм (за исключением витых проводов, тросов, канатов из нержавеющей стали)», — отмечает издание.