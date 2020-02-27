Число умерших от коронавируса продолжает расти

Число умерших от пневмонии, вызванной коронавирусом типа 2019-nCoV, на территории материкового Китая достигло 2774, ранее сообщалось о 2770 жертвах. Всего, по данным Национальной комиссии по здравоохранению КНР, в стране зафиксировано 78 497 подтвержденных случаев заболевания инфекцией, при этом 32 495 человек удалось вылечиться.

В провинции Хубэй, где в конце прошлого года была зафиксирована вспышка коронавируса, число подтвержденных случаев заболевания превышает 65,5 тыс. (в столице провинции городе Ухань — 47,8 тыс.). За минувшие сутки в Хубэе зарегистрировали 409 новых случаев заражения, 2288 человек выздоровели, еще 26 новых заболевших скончались, в том числе 19 — в Ухане.

В общей сложности 133 подтвержденных случая болезни были зарегистрированы за пределами материкового Китая: в Гонконге (двое умерли), Макао и на Тайване — 91, десять и 32 соответственно. С учетом новых случаев заражения число инфицированных в более чем 30 странах по всему миру, по оценке издания SCMP, составляет 82 027, умерли 2800 человек.