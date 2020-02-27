Бывшему вице-премьеру Словакии дали 19 лет тюрьмы

Специальный уголовный суд Словакии приговорил в четверг бывшего вице-премьера, экс-министра экономики страны Павола Руско к 19 годам лишения свободы за мошенничество. Об этом сообщило Словацкое радио.
Согласно вердикту, Руско будет отбывать наказание в тюрьме с максимально строгим режимом. Прокуратура требовала для него 20-летнего заключения.
Руско обвинялся в фальсификации финансовых документов примерно на €69 млн. Бывший политик, по данным следствия, участвовал в махинациях, будучи гендиректором крупнейшего местного коммерческого телеканала «Маркиза». Сам он отвергает предъявленные ему обвинения и намерен оспорить приговор.
В июне 2019 года Руско был взят под стражу, но вскоре его освободили под залог. Суд рассматривал его дело с июля. Также по этому делу проходит находящийся в заключении теневой бизнесмен Мариан Кочнер, который также получил 19 лет тюрьмы. В другом громком процессе — об убийстве репортера братиславского сетевого издания Aktuality.sk Яна Куциака — Кочнер фигурирует как заказчик преступления, за что ему грозит пожизненное заключение.
Руско с 2002 по 2003 год был заместителем председателя парламента Словакии, а с 2003 по 2005 год — вице-премьером и министром экономики. С 1995 года он занимал пост генерального директора телеканала «Маркиза», который затем перешел в его собственность.
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