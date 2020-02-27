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В Саудовской Аравии появился врач-миллиардер

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В Саудовской Аравии появился врач-миллиардер

Саудовский педиатр Сулейман Абдулазиз аль-Хабиб станет одним из немногих врачей мира с состоянием более $1 млрд, сообщает Bloomberg. По данным агентства, после завершения IPO Dr. Sulaiman Al Habib Medical Group (HMG, оперирует сетью медицинских учреждений в Саудовской Аравии и соседних странах), в рамках которого планируется разместить 17,4 млн акций по 50 риялов ($13,32) за штуку, стоимость оставшегося у самого аль-Хабиба пакета в 49% составит 8,5 млрд риялов ($2,3 млрд).

Доктор аль-Хабиб станет одним из немногих в Саудовской Аравии миллиардеров, не имеющих отношения к королевской семье. В список Bloomberg Billionaires Index сейчас включены четверо местных миллиардеров, богатейшим из которых является племянник царствующего короля Саудовской Аравии Салмана и один из наиболее успешных арабских инвесторов принц Аль-Валид ибн Талал Аль Сауд, чье состояние Bloomberg оценивает в $14,4 млрд. В четверку также входит принц Султан ибн Мухаммед ибн Сауд Аль Кабир, принадлежащий к боковой ветви королевской семьи, представители которой не имеют права на престол. Его состояние Bloomberg оценивает в $5,02 млрд.

Forbes в 2018 году исключил представителей Саудовской Аравии из своего списка миллиардеров, объяснив это решение отсутствием объективной информации о реальной стоимости их активов.

Размещение акций Dr. Sulaiman Al Habib Medical Group станет первым в Саудовской Аравии IPO с момента выхода на биржу нефтяной компании Saudi Aramco, которая провела крупнейшее в истории IPO. По итогам IPO Saudi Aramco привлекла $29,4 млрд, на $4,4 млрд превзойдя результат размещения в 2014 году на Нью-Йоркской фондовой бирже китайского ретейлера Alibaba ($25 млрд).

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Bloomberg отмечает, что 68-летний аль-Хабиб основал свою сеть в 1993 году, а до этого работал главным врачом и руководителем педиатрической службы в двух государственных больницах Эр-Рияда. Агентство отмечает, что состоянием в $1 млрд и более владеют сейчас очень немногие врачи, богатейшими из них являются американский хирург, сооснователь HCA Healthcare Томас Фрист (Bloomberg оценивает его состояние в $12,7 млрд) и хирург из ЮАР, изобретатель антиракового препарата Abraxane Патрик Синьсян ($9,18 млрд).

Саудовская Аравия, миллиардеры
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