Стало известно, как будет называться телеканал для оккупированных территорий

Телеканал для временно оккупированных территорий, запуск вещания которого анонсировали на 1 марта 2020 года, будет называться «Дом», сообщает интернет-издание «Детектор медиа» со ссылкой на три разных источника.
Так, по информации источников, дизайн лого нового телеканала является таким, что название можно прочитать двумя различными способами — как «Дім» и как «Дом».
Также отмечается, что название нового канала утверждал президент Украины Владимир Зеленский. Презентацию канала проведут в понедельник, 2 марта, в 15:00.
Как сообщалось, министр культуры, молодежи и спорта Украины Владимир Бородянский анонсировал, что телеканал для временно оккупированных территорий запустит свое вещание 1 марта текущего года.
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