У Зеленского запускают новый информационный канал в КВЦ «Парковый». СМИ направили запрос Арахамии

Все чаще в СМИ распространяется информация, согласно которой руководитель фракции «Слуга народа» в парламенте Давид Арахамия руководит запуском информационного телеканала, редакционная политика которого будет направлена ​​на поддержку президента Владимира Зеленского. Редакция MIGnews направила информационный запрос народному избраннику с требованием подтвердить или опровергнуть эту информацию.

Издаиние попросило Давида Арахамию ответить на следующие вопросы: правда ли, что нардеп лично руководит запуском нового информационного телеканала, информационная политика которого будет направлена ​​на поддержку лично Владимира Зеленского и будет расположен в КВЦ «Парковый»?

Также там поинтересовались, правда ли, что такой канал будет построен на базе 8 канала, и в какую сумму обойдется его приобретение.

Кроме того, редакция просит ответить, было ли это решение личной инициативой руководителя фракции «Слуга народа», или он получил соответствующую просьбу от президента Зеленского.

Также в документе просят Арахамию подтвердить или опровергнуть информацию о том, что для запуска телеканала нардеп лично собирает средства с украинских бизнесменов и что размер их вкладов колеблется от 100 до 300 тысяч долларов наличными.

Речь идет и о задекларированных миллионах Арахамии личных средств, планирует ли он непосредственное участие в финансировании работы нового телеканала?

MIGnews также интересуется, действительно ли Арахамии не удалось полностью укомплектовать редакцию телеканала, поскольку его команда пока не может гарантировать финансовую устойчивость нового проекта и не предлагает сотрудникам долгосрочные контракты.

Как только редакция MIGnews получит ответ от Давида Арахамии — его обещают опубликовать.