У Зеленского запускают новый информационный канал в КВЦ «Парковый». СМИ направили запрос Арахамии

Все чаще в СМИ распространяется информация, согласно которой руководитель фракции «Слуга народа» в парламенте Давид Арахамия руководит запуском информационного телеканала, редакционная политика которого будет направлена на поддержку президента Владимира Зеленского. Редакция MIGnews направила информационный запрос народному избраннику с требованием подтвердить или опровергнуть эту информацию.
Издаиние попросило Давида Арахамию ответить на следующие вопросы: правда ли, что нардеп лично руководит запуском нового информационного телеканала, информационная политика которого будет направлена на поддержку лично Владимира Зеленского и будет расположен в КВЦ «Парковый»?
Также там поинтересовались, правда ли, что такой канал будет построен на базе 8 канала, и в какую сумму обойдется его приобретение.
Кроме того, редакция просит ответить, было ли это решение личной инициативой руководителя фракции «Слуга народа», или он получил соответствующую просьбу от президента Зеленского.
Также в документе просят Арахамию подтвердить или опровергнуть информацию о том, что для запуска телеканала нардеп лично собирает средства с украинских бизнесменов и что размер их вкладов колеблется от 100 до 300 тысяч долларов наличными.
Речь идет и о задекларированных миллионах Арахамии личных средств, планирует ли он непосредственное участие в финансировании работы нового телеканала?
MIGnews также интересуется, действительно ли Арахамии не удалось полностью укомплектовать редакцию телеканала, поскольку его команда пока не может гарантировать финансовую устойчивость нового проекта и не предлагает сотрудникам долгосрочные контракты.
Как только редакция MIGnews получит ответ от Давида Арахамии — его обещают опубликовать.
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