Лицензировать частных производителей спирта уполномочили незаконно назначенного чиновника ГНС

30 января текущего года частные производители отечественного спирта получили нового куратора в лице Романа Гнатюка. Чиновника, занимающий должность директора Департамента контроля за оборотом и налогообложением подакцизных товаров ГНСУ, уполномочили осуществлять контроль за производством спирта и алкогольных напитков, говорится в соответствующем документе.
Как пишет издание Вести, отныне производить спирт этиловый неденатурированный, коньячный и плодовый, спирт этиловый ректификованный виноградный, спирт этиловый ректификованный плодовый, дистиллят виноградный спиртовый, спирт-сырец плодовый, биоэтанол, спирт этиловый денатурированный без подписи Гнатюка не получится.
Более того, Гнатюка уполномочили подписывать лицензии на право производить алкогольные напитки, табачные изделия и горючее.
Вышеперечисленными полномочиями Гнатюка наделил глава ГНСУ Сергей Верланов.
Издание напоминает, что Гнатюк получил должность директора Департамента контроля за оборотом и налогообложением подакцизных товаров ГНСУ не так давно. 11 декабря его перевели с должности заведующего сектором обеспечения деятельности заместителя министра финансов в ГНСУ без конкурса и с грубым нарушением норм действующего законодательства.
Кроме того, персоной Гнатюка заинтересовалось и НАПК по причине наличия фактов незаконного обогащения.
К примеру, Гнатюк в конце прошлого года приобрел очередную квартиру в Киеве, стоимость более 1,2 млн грн. при отсутствии соответствующих доходов и сбережений.
Также, ранее Гнатюк скрыл от НАПК и не указал в своей декларации информацию о 3-ох квартирах и 5-ти земельных участках, которые оформил на своего отца — 69-летнего пенсионера.
В целом, согласно анализу деклараций Гнатюка, чиновник живет на 40 тыс. грн, но при этом минимум трижды в прошлом году отдыхал заграницей, и учит сына в элитной частной школе «Midgard School».
Образование сына обходится Гнатюку в 180 тыс. грн в год, пишут журналисты.
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