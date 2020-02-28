В мире разрабатывается более 20 вакцин от нового коронавируса

Мировые специалисты в настоящий момент разрабатывают более 20 вакцин от нового коронавируса. Первые результаты ожидаются через несколько недель, заявил в пятницу на брифинге в Женеве генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.

«Более 20 вакцин находятся сейчас в мире в процессе разработки, и несколько терапевтических средств проходят клинические испытания», — сказал он, добавив, что первые результаты ожидаются «через несколько недель».

Глава ВОЗ выразил обеспокоенность в связи с ростом числа заболевших, а также увеличением числа стран, в которых выявлены случаи заражения коронавирусом. Он сообщил, что ВОЗ повысила оценку риска распространения и воздействия болезни, вызванной коронавирусом, до «очень высокого» на глобальном уровне. Ранее этот уровень расценивался в ВОЗ как «высокий».

Вместе с тем, по его словам, «пока нет свидетельств, что вирус легко распространяется», поэтому его еще можно остановить. Призвав страны к «агрессивным» мерам в борьбе с распространением вируса, он в то же время подчеркнул, что «в настоящее время главный враг — это не коронавирус как таковой, а страх, слухи и стигматизация».

Гендиректор напомнил, что у большинства заболевших болезнь, вызванная коронавирусом, начинается с повышения температуры и сухого кашля. Он рекомендовал всем, у кого проявились такие симптомы, избегать путешествий.

Люди старше 60 лет, страдающие сердечно-сосудистыми болезнями, диабетом или имеющие проблемы с дыханием, подвергаются особенно высокому риску заражения коронавирусом и тяжелого протекания заболевания, напомнил он. Тедрос Аданом Гебрейесус посоветовал им избегать мест скопления большого числа людей, поскольку там могут находится больные.